Milan Pjanic | Pochi gestiscono la pressione come Allegri Che coppia con Modric

Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, parla di Vlahovic, possibile obiettivo rossonero, e di Allegri, allenatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pjanic: “Pochi gestiscono la pressione come Allegri. Che coppia con Modric”

In questa notizia si parla di: milan - pjanic - allegri - pochi

Pjanic: “Bello vedere Allegri al Milan, è il migliore a gestire i gruppi. Lui e Modric staranno benissimo insieme” ? Vai su X

Milan, sconfitta di misura alla prima contro l’Arsenal. Ma Allegri è soddisfatto: “Bravi tutti, bisogna migliorare sotto porta”. Che ne pensate? ? Vai su Facebook

Pjanic: Bello vedere Allegri al Milan, è il migliore a gestire i gruppi. Lui e Modric staranno benissimo insieme; Pjanic: Tornare in Italia prima del ritiro? Vi dico la verità ; Pjanic: Juve, ti serve Tonali. Yildiz prenda più responsabilità . Io di nuovo in Italia? Perché no.

Pjanic: “Chiellini in società sarà prezioso. Allegri? Bello vederlo al Milan” - Dalla nuova Juventus al Milan di Allegri, passando per la Roma: l'intervista del centrocampista bosniaco a La Gazzetta dello Sport ... Riporta gianlucadimarzio.com

Il bosniaco, svincolato dopo l'ultima esperienza al Cska Mosca: "Allegri è il migliore nel gestire la pressione, al Milan farà grandi cose" - Il bosniaco, svincolato dopo l'ultima esperienza al Cska Mosca: "Allegri è il migliore nel gestire la pressione, al Milan farà grandi cose" ... Scrive gazzetta.it