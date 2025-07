Milan pericolo scampato | Brown contro il Benfica fa autogol e disastri

Archie Brown, obiettivo sfumato del Milan, disastroso col Fenerbahce: autogol goffo contro il Benfica e prestazione da dimenticare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, pericolo scampato: Brown contro il Benfica fa autogol e disastri

In questa notizia si parla di: milan - brown - benfica - autogol

Milan, nuova pista per il dopo Theo: niente Brown, occhi su Bard - 2025-07-12 20:00:00 Fermi tutti! Il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca di un terzino sinistro per il post Theo Hernandez: sfumato su Archie Brown, occhi su Melvin Bard del Nizza ma non solo.

Calciomercato Milan, Pellegatti: “Brown possibile titolare. Lo ritengono …” - Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, fa il punto sul calciomercato del Milan. Sulla fascia spunta il nome di Brown dell'Eintracht Francoforte

Calciomercato Milan, Moretto e Romano: “In lista anche Brown del Gent” - Archie Brown, terzino sinistro del Gent, potrebbe sostituire Theo Hernández nel Milan in questa sessione estiva di calciomercato

hai preferito la Turchia? questa è la giusta punizione per aver rifiutato il glorioso Milan, mai mettersi contro il diavolo caro Charlie Brown Vai su X

Archie Brown e il goffo autogol: karma, ringraziamenti e derisioni; Un autogol e tanti errori: la partita di Archie Brown in Benfica-Fenerbache; Autogol e non solo: esordio shock per Archie Brown con il Fenerbahçe, l'ironia dei tifosi del Milan.

Archie Brown e il goffo autogol: karma, ringraziamenti e derisioni - Sui social i tifosi del Milan deridono la prestazione di Archie Brown contro il Benfica ... Scrive msn.com

Milan, record negativo per Thiaw: tre autogol in un anno, non succedeva ... - Malick Thiaw sta vivendo una stagione complicata e il dato più curioso, ma anche negativo, è quello legato agli autogol. Scrive tuttomercatoweb.com