Milan Leao ‘allegriano’ funziona | c’è un segnale chiaro e molto importante

Milan, Rafael Leao è stato tra i protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri contro il Liverpool. Le pagelle e l'analisi della sua gara. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Leao ‘allegriano’ funziona: c’è un segnale chiaro e molto importante

È già il Milan di Allegri: la difesa funziona, Leao promosso. Ma adesso servono i rinforzi dal mercato; Milan, si vede già l’impronta di Allegri: Liverpool abbattuto a colpi di difesa e contropiede; RIVEDI I GOL di Liverpool-Milan (2-4). Leao, Loftus e Okafor: tutti super!.

