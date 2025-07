Milan Jashari | dentro o fuori Passo importante per Vlahovic Doué occhio a …

Le notizie piĂą importanti finora pubblicate sul calciomercato del Milan nella mattina di oggi, domenica 27 luglio 2025

Ramazzotti: “Il Milan per il momento aspetta Jashari. Guerra? Dico che…” - Il nome di Ardon Jashari continua a essere al centro delle discussioni legate al calciomercato del Milan: le parole di Ramazzotti

L'Inter vende Sankovic. E spinge Jashari al Milan - ’Inter cede Aleksandar Stankovic (20 anni) al Bruges per 10 milioni, ma mantiene il diritto di recompra.

Milan-Jashari, l’impasse preoccupa: affare a rischio? Le ultime - Il Milan continua a spingere forte su Jashari ma l’impasse con il Brugge preoccupa i tifosi: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

#Milan fiducioso di chiudere per #Jashari, dopo aver ripreso il contatto con il #Brugge la scorsa settimana. I rossoneri presenteranno un’offerta ufficiale di 35M più 2-3 di bonus, che difficilmente miglioreranno. Il rilancio formale potrebbe arrivare nel weekend Vai su X

Tuttosport: Sandri del Milan Futuro ad un passo dal Crotone #MilanPress Vai su Facebook

Milan-Jashari, siamo al dentro o fuori: Tare prepara il rilancio. Svelate le tempistiche, intanto il Bruges non lo convoca; Milan-Jashari, siamo al dentro o fuori: Tare prepara il rilancio. Svelate le tempistiche; Moretto: Jashari, il Milan alzerĂ la base fissa per cercare di avvicinarsi il piĂą possibile alle....

Jashari Milan, ore decisive per il mercato rossonero! L’indiscrezione è clamorosa: ecco cosa è successo - L’indiscrezione è clamorosa: ecco cosa è successo e le ultimissime Il Milan è ad un passo dal chiudere l’acquisto di Ardon Jashari, gio ... Come scrive calcionews24.com

Milan Jashari, Tare: 'Nuova offerta importante, non andremo oltre' - Quello che è appena iniziato potrebbe essere il weekend decisivo per la trattativa tra Milan e Bruges per Ardon Jashari . Riporta informazione.it