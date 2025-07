Milan il poker del sorriso Okafor sigla una doppietta Il Liverpool va al tappeto

LIVERPOOL (3-4-3): Alisson (1'st Mamardashvili); Gravenberch (18'st Morton), van Dijk (1'st Konaté), Robertson (1'st Tsimikas); Stephenson (1'st Kerkez), Szoboszlai (1'st Jones), Morton (32' Nyoni), Ngumoha (1'st Bradley); Salah (1'st Gakpo), Wirtz (1'st Frimpong), Elliott (1'st Doak). A disp. Woodman. All. Slot MILAN (3-5-2): Maignan (1'st P. Terracciano); Tomori (33'st F. Terracciano), Thiaw (39'st Dutu), Pavlovic (1'st Gabbia); Saelemaekers (39'st Magni), Fofana (1'st Musah), Ricci (33'st Comotto), Loftus-Cheek (18'st Bondo), Bartesaghi (18'st Estupiñan); Pulisic (1'st Okafor), Leão (18'st Chukwueze).

