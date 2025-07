Michiganaccoltella 11 persone | fermato

5.03 Almeno 11 persone sono state accoltellate in un Walmart a Traverse City,in Michigan e un sospetto è stato fermato. La polizia del Michigan ha detto che sta indagando sull'aggressione l'ufficio dello sceriffo locale e i dettagli sono limitati. La polizia ha chiesto alle persone di evitare la zona durante le indagini.Munson Healthcare ha scritto sui social media che 11 persone sono ricoverate nel più grande ospedale della regione nel nord del Michigan e che fornirà aggiornamenti "quando necessario".Ignoto il movente dell'aggressione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: michigan - persone - fermato - accoltella

