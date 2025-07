Michele de Pascale | Sanità non arretro E ora nuove norme su hotel urbanistica ed energia

Bologna, 27 luglio 2025 – Un anno dopo l’impegno per l’Emilia-Romagna, diario minimo sull’Emilia-Romagna di Michele de Pascale. Dallo strappo sulla sanità privata (“La disponibilità al dialogo non è un passo indietro sul merito della delibera”) alla riforma sulle prescrizioni mediche (“Questioni tecniche, non tutto è politica”), dall’Urbanistica (“Pronti a nuovi strumenti, in particolare sugli alberghi”) all’alluvione (“Quante cose fatte, e anche con l’intesa col Governo, non scontata”). Presidente, l’avvio non è stato delicato. Ha dovuto ragionare subito dei conti, dalla gestione dei dazi fino ai seri confronti con i sindacati dopo la manovra su tasse e ticket e ora con industriali e sanità privata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Michele de Pascale: “Sanità, non arretro. E ora nuove norme su hotel, urbanistica ed energia”

In questa notizia si parla di: michele - pascale - sanità - urbanistica

Alessandro Barattoni sindaco di Ravenna: chi è il successore di Michele de Pascale - Barattoni, 41 anni, sostenuto da tutto il centrosinistrai. Dal 2021 alla guida dei dem ravennati, il via libera alla sua candidatura quattro mesi prima della vittoria alle Regionali dell'ex sindaco de Pascale

Michele de Pascale: "Un tesoro di sapienza. Presidio sociale e di valori da tutelare" - Michele de Pascale* BOLOGNA L’agricoltura è una componente essenziale della nostra cultura, della nostra storia, del nostro equilibrio sociale: ogni volta che il mondo affronta crisi globali, ci rendiamo conto di quanto sia fondamentale per la sicurezza alimentare sulle nostre tavole, la stabilità delle comunità e lo sviluppo.

Michele de Pascale: "Da Venezia a Firenze, città d’arte inaccessibili. Siamo noi il futuro" - Michele de Pascale, presidente della Regione, cosa racconta il turismo in Emilia-Romagna in questo particolare momento storico? "La nostra è una regione caratterizzata da tanti elementi di attrazione turistica molto diversi fra loro, che in alcuni casi si integrano e cooperano e in altri viaggiano in maniera indipendente su binari diversi – risponde il governatore –.

Michele de Pascale: “Sanità, non arretro. E ora nuove norme su hotel, urbanistica ed energia”; Il programma di De Pascale tra sanità, alluvioni, cementificazione e legge urbanistica; De Pascale e tutti i problemi di Ferrara, incontro con i sindaci della Provincia.