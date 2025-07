Mi inc se camminate Gioca solo chi ha coraggio | il Marsiglia racconta De Zerbi

Il club francese ha raccontato in una miniserie di sei episodi come il tecnico bresciano ha conquistato la squadra alla sua prima stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Mi inc... se camminate", "Gioca solo chi ha coraggio": il Marsiglia racconta De Zerbi

In questa notizia si parla di: camminate - gioca - coraggio - marsiglia

Mi inc... se camminate, Gioca solo chi ha coraggio: il Marsiglia racconta De Zerbi; Marsiglia, De Zerbi verso “Le Classique”: “Servirà coraggio per vincere, Grenwood…”.

Il club francese ha raccontato in una miniserie di sei episodi come il tecnico bresciano ha conquistato la squadra alla sua prima stagione - Il club francese ha raccontato in una miniserie di sei episodi come il tecnico bresciano ha conquistato la squadra alla sua prima stagione ... Segnala gazzetta.it