Mi avete trasformato in un meme con quella KissCam | l’ex ceo di Astronomer Andy Byron pronto ad una causa milionaria contro i Coldplay

Un abbraccio galeotto, un boom di streaming, una star ingaggiata come testimonial e ora la minaccia di una causa legale milionaria. L a saga della “ KissCam ” che ha travolto Astronomer, startup “unicorno” della tecnologia, si arricchisce di nuovi, incredibili capitoli. Dopo le dimissioni forzate dell’amministratore delegato, Andy Byron, e della responsabile delle Risorse Umane, Kristin Cabot – ripresi in atteggiamenti affettuosi durante un concerto dei Coldplay il 16 luglio – la vicenda si sta sviluppando su tre fronti paralleli: legale, commerciale e di marketing. Mentre la sua vita familiare va in pezzi (la moglie Megan Kerrigan se ne sarebbe già andata via di casa), l’ex CEO A ndy Byron starebbe seriamente considerando di citare in giudizio i Coldplay e gli organizzatori del concerto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi avete trasformato in un meme con quella KissCam”: l’ex ceo di Astronomer Andy Byron pronto ad una causa milionaria contro i Coldplay

