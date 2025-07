Meteo a Roma torna la pioggia e si abbassano le temperature Le previsioni

Torna la pioggia a Roma. Da domani, lunedì 28 luglio, sono infatti attesi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Durante la giornata di domani, inoltre, la temperatura massima registrata sarà di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? #Info #meteo, in tempo reale Violento #temporale in possibile ingresso su #Roma Nord nella prossima mezz'ora. Prestate attenzione alla guida e a piedi. Tengo monitorato il radar windy qui sotto per cambiamenti e vi aggiorno qui nei commenti Vai su Facebook

Meteo domenica 13 luglio a Roma: piogge e nuvole. Da domani torna il caldo - Da domani le temperature tornano a salire, anche se le minime rimarranno stabili ... Lo riporta fanpage.it

Meteo Roma: oggi pioggia e schiarite, Lunedì 14 e Martedì 15 sole e caldo - Giornata caratterizzata da pioggia alternata a schiarite, temperatura minima 18°C, massima 29°C ... Riporta ilmeteo.it