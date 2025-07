Messaggi e audio rubati a Raoul Bova inchiesta della procura per tentata estorsione

La procura di Roma sta indagando per tentata estorsione ai danni di Raoul Bova. Lo riporta Repubblica. Al centro dell'inchiesta i messaggi audio e di testo indirizzati alla modella e influencer Martina Ceretti, poi divulgati il 21 luglio da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo, pochi giorni dopo l' sms ricevuto da un mittente sconosciuto, che lo aveva avvisato l'attore della possibile diffusione delle conversazioni intime. Le indagini sono state affidate alla polizia postale: gli investigatori sono al lavoro per risalire a chi ha usato davvero il numero per contattare Bova, che risulta intestato a un prestanome.

