Messa in sicurezza della provinciale | scatta il senso unico alternato regolato da semaforo

Da lunedì 28 luglio, salvo imprevisti, nel comune di Brisighella in localitĂ Sant’Eufemia verrĂ istituito lungo la strada provinciale 302R “Brisighellese”, il senso unico alternato regolato da semaforo. La misura sarĂ in vigore nel tratto compreso fra il passaggio a livello e il ponte sul fiume. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: provinciale - senso - unico - alternato

Piedimonte Etneo, lavori sulla strada provinciale 68: senso unico alternato fino al 6 giugno - Sono appena iniziati i lavori di posa di tubi per impianti elettrici fuori dal centro abitato di Piedimonte Etneo.

Piedimonte Etneo, lavori sulla strada provinciale 68: senso unico alternato fino al 6 giugno - Sono appena iniziati i lavori di posa di tubi per impianti elettrici fuori dal centro abitato di Piedimonte Etneo.

Viabilità Mascali, fino al 9 luglio senso unico alternato sulla strada provinciale 2/III - Dal 26 maggio al 9 luglio per lavori stradali si transiterà a senso unico alternato, divieto di sorpasso e velocità massima di 20km/h lungo la via Giarre-Nunziata (strada provinciale 2/III) in corrispondenza dell’attraversamento del torrente Salto del Corvo, fuori dal centro abitato di Mascali.

Sorso, lavori sulla provinciale 29bis: scatta il senso unico alternato Vai su X

Senso unico alternato dalle 9 alle 11 per sondaggi effettuati dai tecnici della Provincia Vai su Facebook

Messa in sicurezza della provinciale: scatta il senso unico alternato regolato da semaforo; Criticità su ponte strada provinciale tra Barberino e Galliano. Senso unico alternato.; Il ponte di Cesa è riaperto (a senso unico alternato).

Provincia, senso unico alternato sulla SP 302R “Brisighellese” in località Sant’Eufemia nel comune di Brisighella per lavori - Da lunedì 28 giugno, salvo imprevisti correlati alla stagionalità, nel comune di Brisighella in località Sant’Eufemia verrà istituito lungo la SP n. Da ravennawebtv.it

Frana sulla provinciale a Magliolo: “Possibile senso unico alternato. Ancora isolate dieci famiglie” - 490, che il 13 luglio ha subito danni importanti,obbligando la Provincia di Savona alla chiusura di un’arteria fondamentale d ... Riporta msn.com