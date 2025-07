Meret e Milinkovic-Savic Conte sceglierà di volta in volta la soluzione migliore per la porta del Napoli Gazzetta

Milinkovic-Savic è il sesto colpo di mercato del Napoli, ufficializzato dal tradizionale tweet di De Laurentiis. Ora il Napoli ha due portieri titolari. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo: Anche tra i pali, ora, i campioni d’Italia avranno due titolari. E che titolari. Alex Meret è sempre il portiere due volte campione d’Italia, nonchĂ© numero due della Nazionale. E Milinkovic Savic è un top che arriva al top: col Torino, nella scorsa stagione, ha parato quattro rigori, diventando il miglior specialista in Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Meret e Milinkovic-Savic, Conte sceglierĂ di volta in volta la soluzione migliore per la porta del Napoli (Gazzetta)

Chi gioca titolare tra Meret e Milinkovic-Savic? Quale portiere del Napoli prendere al Fantacalcio - Savic apre il dibattito sulle gerarchie tra i pali azzurri: Alex Meret resterà il portiere titolare o il serbo lo scalzerà? Da msn.com

Milinkovic-Savic al Napoli, è ufficiale: i dettagli dell'accordo con il Torino - Sesta operazione in entrate degli azzurri: il portiere saluta i granata dopo cinque anni ed è pronto a vestire la maglia azzurra ... msn.com scrive