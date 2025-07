Mercoledì 3 si farà | l’annuncio di Netflix in occasione del Doom Tour

Mercoledì torna per una terza stagione. L’annuncio proviene direttamente da Netflix, che lo ha confermato durante la tappa romana del Doom Tour, il tour promozionale di Mercoledì 2. L’evento si è tenuto ieri sera, 23 luglio, sulla Terrazza del Pincio, con la presenza di Tim Burton. Il celebre regista ha celebrato insieme ai fan l’arrivo della seconda stagione, in arrivo solo su Netflix in due parti. Scopriamo insieme ulteriori dettagli in quest’articolo. . L’estate si è tinta di nero con la tappa romana del Doom Tour. Con la partecipazione di numerosissimi fan e curiosi alla Terrazza del Pincio, e la presenza di Tim Burton, maestro del cinema gotico, c’è stato un vero e proprio tuffo nel mondo della Famiglia Addams. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

