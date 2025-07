Mercedes Mone lotterà per un titolo italiano in Polonia

La CEO della AEW potrebbe diventare campionessa. in Italia. Infatti Mercedes Mone, attuale TBS Champion in AEW (e in contemporanea anche in CMLL, EWA e RevPro e, fino a poco tempo fa, in NJPW ), questa Domenica potrebbe diventare la prima Women’s Champion della Promotion italiana Bestya Wrestling. Infatti nell’ambito della collaborazione con la federazione polacca Prime Time Wrestling, assegnerà per la prima volta la cintura femminile della Promotion in un Match fra la Monè, in Tour in Europa in questo periodo, e l’atleta polacca Diana Strong. Da notare, come curiosità statistica, che la prima campionessa femminile della Bestya Wrestling non sarà una atleta italiana, a prescindere da chi sarà la vincitrice del match d’assegnazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

