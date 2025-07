Mercato tutti vogliono Leoni Sfida tra Juve Inter e Milan per il difensore del Parma

(Adnkronos) – Giovanni Leoni e un futuro in una big di Serie A? Possibile. Il difensore classe 2006 del Parma è uno degli osservati speciali di questa sessione di calciomercato e piace a diversi club italiani. Dall'Inter al Milan, passando per la Juventus. I gialloblù hanno blindato il giocatore fino al 2029 e fissato il . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: leoni - mercato - tutti - vogliono

Mercato Roma, sogno Solet e chance Kossounou: Leoni per la difesa del futuro - Focus totale della Roma sul campo, per un match contro l’Atalanta che si avvicina a grandi passi. Un match chiave in chiave 4° posto, sia per la pesantezza dei punti a questo punto dell’anno, per una classifica che vede quattro squadre in un punto, che per i Bologna-Milan e Lazio-Juventus in programma nella stessa giornata.

Mercato Inter da ‘Generazione Z’: nel mirino Leoni, Bonny e Zirkzee – CdS - Il mercato dell’Inter si concentrerà sulla “Generazione Z”, ossia sui giocatori nati dal 2000 in avanti.

Mercato Milan: ottimismo cauto per Ricci, ‘Ghiaccio’ sul giovane Leoni - Il calciomercato rossonero è infuocato sempre di più: le ultime di Longo su Ricci e il giovane Leoni, entrambi obiettivi del Milan

.@iomatrix23 su #Leoni: "Se lo vogliono @acmilan, Inter e Juventus è pronto" - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Materazzi Vai su X

Inter, all-in su Lookman: abbandonata la pista Leoni, col risparmio più soldi per l’attaccante Non ci sono Leoni che tengano: il re del mercato dell’Inter si chiama Ademola Lookman. Importante, talmente importante che per lui il club nerazzurro ha deciso Vai su Facebook

Mercato, tutti vogliono Leoni. Sfida tra Juve, Inter e Milan per il difensore del Parma; Mediaset Infinity: Guarda Gratis Programmi TV, Video, Dirette Live e Film; Materazzi: “Leoni? Forte, giovane e ha personalità. Tutti lo vogliono e allora…”.

Mercato, tutti vogliono Leoni. Sfida tra Juve, Inter e Milan per il difensore del Parma - Il difensore classe 2006 del Parma è uno degli osservati speciali di questa sessione di calciomercato e piace a diversi club ... Riporta msn.com

Calciomercato Juve, Leoni mai sparito: il piano di Comolli per battere l'Inter e cosa c'entra Kelly - Tuttavia l’estate di Giovanni Leoni sembra destinata a essere ancora molto lunga e pure intensa: il Parma si gode il talento classe 2006 e aspetta ... Si legge su msn.com