Mercato Juventus | il portierone potrebbe lasciare il suo club d’appartenenza già quest’estate! La società si è cautelata bloccando questo giocatore | bianconeri all’erta?

Mercato Juventus, il portiere di quella squadra potrebbe andare via già in questa finestra di trattative: tre club sono interessati. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando su X, la situazione di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain è sempre più incerta. Il portiere della Nazionale italiana, con contratto in scadenza nel 2026, sta vivendo un periodo di trattative tese, e la possibilità di un rinnovo sembra sempre più lontana. In risposta alla possibilità di un mancato rinnovo, il PSG ha deciso di blindare la propria porta, bloccando il trasferimento di Lucas Chevalier dal Lille, considerando anche l’eventualità di una partenza di Donnarumma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus: il portierone potrebbe lasciare il suo club d’appartenenza già quest’estate! La società si è cautelata bloccando questo giocatore: bianconeri all’erta?

Lucca Juventus, dal contatto con l’Udinese a gennaio allo scout che l’ha osservato contro il Monza: così potrebbe diventare una priorità dei bianconeri. Ultime - di Redazione JuventusNews24 Lucca Juventus, dal contatto con l’Udinese a gennaio allo scout che l’ha osservato contro il Monza: tutti gli aggiornamenti.

Molina Juventus, i bianconeri piombano sul terzino dell’Atletico Madrid! Cifre, concorrenza e quel dettaglio che potrebbe essere decisivo: le ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Molina Juventus, i bianconeri piombano sul terzino dell’Atletico Madrid: tutti gli ultimi aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, l’attaccante nel mirino per giugno potrebbe sbarcare in Turchia! Clamoroso scenario - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus, l’attaccante nel mirino per giugno potrebbe sbarcare in Turchia! Clamoroso scenario in vista della prossima session estiva.

Il destino di Dusan Vlahovic resta uno dei punti interrogativi di questo mercato estivo. L'attaccante serbo è ancora potrebbe infatti dire addio alla Juventus a patto che arrivi una proposta concreta e convincente! Il club che ha mostrato più interesse in Italia per

Anche il Sassuolo su Ismaël Koné, come anticipato da @_Morik92_. Sulle tracce del centrocampista in uscita dall'Olympique Marsiglia anche Bologna, Parma, Roma e club inglesi e francesi. La Juve non è interessata #calciomercato #TeamOM #MercatOM

