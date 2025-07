Mercato Juve Joao Mario non basta | in arrivo un altro colpo in fascia tre i nomi che stuzzicano la dirigenza bianconera La lista

Mercato Juve, Joao Mario non basta: in arrivo un altro colpo in fascia, tre i nomi che stuzzicano la dirigenza bianconera. Ecco la lista completa. La Juve  ha messo nel mirino un altro esterno per completare la rosa in vista della nuova stagione, dopo aver ufficializzato JoĂŁo Mário  dal Porto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera sta intensificando le trattative per rafforzare la fascia destra, con Nahuel Molina  in pole position per essere il prossimo acquisto. L’esterno argentino dell’ Atletico Madrid  continua ad essere il principale obiettivo della Juventus, ma la concorrenza è agguerrita e i bianconeri non hanno solo l’ex Udinese nel mirino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, Joao Mario non basta: in arrivo un altro colpo in fascia, tre i nomi che stuzzicano la dirigenza bianconera. La lista

Dirigenza Juve, continua la rivoluzione: un altro uomo di fiducia di Giuntoli può salutare e diventare il direttore sportivo di questa squadra - di Redazione JuventusNews24 Dirigenza Juve, continua la rivoluzione: un altro componente potrebbe salutare.

Calciomercato Inter, non solo Sucic e Baturina: la dirigenza nerazzurra mette nel mirino un altro talento croato - di Redazione Calciomercato Inter, la dirigenza nerazzurra mette nel mirino un nuovo nome: i dettagli.

Osimhen Juventus, la nuova dirigenza non molla il grande obiettivo! Assalto al Napoli legato ad un altro bianconero. Cosa può succedere nelle prossime settimane - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juventus, la nuova dirigenza non molla! Il piano per il sogno in attacco dopo l’arrivo di Jonathan David.

Joao Mario, parla l'algoritmo: perché è l'uomo giusto per la Juve di Comolli

La Juventus annuncia: "Stiamo facendo le solite plusvalenze farlocche ma per noi non lo sono". E dopo quelle di Cambiaso e Douglas Luiz (giĂ bocciate dalla Consob) arriva quella di Alberto Costa Solo un movimento indegno come quello del calcio italiano

Yildiz tra Premier League e il rinnovo, intanto Juve annuncia Joao Mario; Joao Mario-Juve, ora è ufficiale: comunicato, cifre e numero di maglia; Juve, preso Joao Mario! Al Porto Alberto Costa, le cifre dell'operazione.

La Juve spinge per Kolo Muani: altro contatto con il PSG, ma resta il nodo formula - Dopo la seconda parte di stagione giocata con la maglia bianconera, l'attaccante francese vuole tornare a Torino, ma al momento sia Juventus che PSG no ...

Juve: altro affare in Francia, lo vuole Tudor - La Juventus potrebbe chiudere una nuova operazione in Francia anche su espressa richiesta di Tudor.