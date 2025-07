Mercato Juve | arriva l’offerta di questo club per Donnarumma ma il portiere vuole aspettare… Cosa c’è dietro l’attesa di Gigio novità sul suo futuro

Mercato Juve: offerta di questo club per Donnarumma, ma lui vuole aspettare. PerchĂ© questa attesa di Gigio, tutte le novitĂ . Il futuro di Gianluigi Donnarumma è un rebus sempre piĂą complesso. La trattativa per il rinnovo del suo contratto con il Paris Saint-Germain è in una fase di stallo e, con la scadenza che si avvicina (giugno 2026), i top club europei iniziano a muoversi. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’esperto di mercato Alfredo PedullĂ , una nuova, ricca pretendente si sarebbe fatta avanti, anche se il portiere della Nazionale per ora prende tempo. La maxi-offerta a sorpresa del Galatasaray. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

