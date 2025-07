Mercato Inter i nerazzurri spingono per chiudere l’operazione Lookman | il nigeriano è il primo obiettivo

Mercato Inter, settimana decisiva per Ademola Lookman: ecco quanto pagò l’Atalanta per acquistare il nigeriano. Il mercato Inter continua a muoversi con decisione per portare Ademola Lookman a Milano. La prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva per sbloccare la trattativa con l’ Atalanta, che per ora tiene il punto sulla valutazione del suo gioiello. Il nigeriano, reduce da due stagioni di alto livello a Bergamo, è considerato il rinforzo ideale per completare il reparto offensivo di Cristian Chivu. Ma quanto era costato Lookman al club orobico? Il dato arriva direttamente dal bilancio dell’Atalanta al 30 giugno 2023: l’attaccante venne acquistato nell’agosto 2022 dal Lipsia per 9. 🔗 Leggi su Internews24.com

