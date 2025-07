Mercato è Saraceno anche senza i Mori

Chicche storiche saracene. Nel senso che riguardano raffigurazioni di fine 700 della cittadina di Mercato Saraceno, nella nostra Valle del Savio, e dei suoi borghi. Questa domenica vi riproponiamo un paio di incisioni. Le abbiamo piluccate da un vecchio testo: ‘De Gente Honestia’. di Marco Fantuzzi, pubblicato in Cesena dalla Tipografia Biasini nel 1786. Premessa. Marco Fantuzzi: chi era costui? Era uno studioso ravennate, illustre ai suoi tempi. Il libro gli era stato commissionato dal cesenate Papa Braschi, Pio VI, che poi nominò Fantuzzi sovrintendente generale alle Finanze e alle Dogane di Romagna: un ruolo di rilievo, analogo - per capirci- a quello odierno del Governatori Regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mercato è Saraceno anche senza i Mori

