Mercato Cagliari due club seguono l’attaccante rossoblù Piccoli! Le ultimissime

Mercato Cagliari, due squadre seguono con attenzione l'attaccante rossoblù Piccoli! Le ultimissime i dettagli Il futuro di Roberto Piccoli, giovane attaccante italiano classe 2001 in forza al Cagliari, è sempre più oggetto di interesse da parte dei top club europei. Con il contratto ancora valido con la formazione rossoblù, Piccoli sta attirando le attenzioni di .

Cagliari, infortunio Coman: si ferma l’attaccante rossoblù, le le condizioni in vista del Como - Le ultime sulle condizioni fisiche di Florinel Coman, calciatore del Cagliari, in vista del prossimo impegno dei rossoblù.

Cagliari, Infortunio Luvumbo: problema muscolare da valutare per l’attaccante del Cagliari! Le sue condizioni - Cagliari, Infortunio Luvumbo: ha riportato un problema muscolare durante la partita dell’Unipol Domus contro il Venezia Il classe 2002 del Cagliari al 57? minuto della gara di ieri ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico.

Cagliari, Piccoli avvisa il Napoli: "Non è ancora finita, Acerbi il più tosto". Le voci sul Milan: "Non faccio l'attaccante di scorta" - Roberto Piccoli si gode la doppia cifra. Il centravanti del Cagliari è a quota 10 goal in questo campionato di Serie A: 5 di testa, uno su rigore.

Cagliari, da Piccoli a Caprile: tutte le manovre di mercato rossoblù; Cagliari, chi è Semih Kilicsoy: giovane turco del Besiktas; Serie A mercato. Cagliari, arriva l'attaccante Borrelli.

Calciomercato Cagliari: individuato l’attaccante - Il Cagliari continua a lavorare sul calciomercato; tra le priorità anche un centravanti con la società che sembra averlo individuato. Segnala calcioinpillole.com

Calciomercato Cagliari, come procede la trattativa per Kilicsoy? Il punto - Calciomercato Cagliari, il club al lavoro per l’arrivo di Kilicsoy dal Besiktas: il punto sull’attaccante Il Cagliari continua a lavorare intensamente sul mercato per rinforzare il proprio reparto off ... Da cagliarinews24.com