Meno abbandoni più rinunce I cani di grossa taglia in rifugio | Cerchiamo famiglie per loro

"Quest'anno non si parla tanto di abbandoni, ma di rinunce di proprietà di cani, specie i molossoidi. E il canile scoppia". Lo riferisce Elena Castelli, veterinaria responsabile del canile sovracomunale "Sogni felici" di Vaiano Cremasco, preoccupata per l'alta affluenza di cani di gestione impegnativa. "In questo momento abbiamo sessanta cani – riferisce la veterinaria – e quasi tutti di taglia grande, anche oltre i 30 chilogrammi. È il numero massimo che può contenere la struttura. Tanti sono i pitbull, i rottweiler e incroci di razze simili, come Ernesto, Max, Bruno e Ottavia. Anche Linda, una femmina di siberian husky, è in cerca di una famiglia dopo due anni di presenza qui al rifugio".

