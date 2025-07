Memorial Sirotti Petrelli risponde a Shpendi | solo un pareggio per il Cesena a Forlì

S olo un pareggio per il Cavalluccio nella sfida amichevole valida per l’ottava edizione del Memorial ’Silver Sirotti'. Allo Stadio ‘Tullo Morgagni’ il match tra Cesena e Forlì si chiude sul punteggio di 1-1, con le reti di Shpendi e Petrelli. I galletti in questa stagione affronteranno il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it