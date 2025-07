Memorial Sirotti | Petrelli risponde a Shpendi In spolvero le ‘stelle’ di Cesena e Forlì

Forlì 1 Cesena 1 FORLÌ (4-3-3): Martelli; Farinelli (39’ st Valentini), Ercolani (18’ st Graziani), Menarini, Elia, Saporetti L. (45’ st Spinelli), Gaiola (10’ pt Scorza), Rinaldini (1’ st Saporetti S.), Petrelli (22’ st Giovannini), Macrì, Coveri (18’ st Mandrelli). All.: Miramari. A disp.: Stella, Veliaj, Valentini, Manuzzi, Ghetti, Berti, Cappelli, Locatelli. CESENA (3-5-2): Klinsmann (1’ st Siano); Mangraviti (30’ st Silvestri), Zaro (22’ st Piacentini), Ciofi; Adamo (22’ st Manetti), Calò (13’ st Francesconi), Bisoli(30’ Zamagni), Berti (22’ st Bastoni), Celia (13’ st David); Shpendi (30’ Galvagno), Blesa (1’ st Tosku). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Memorial Sirotti: Petrelli risponde a Shpendi. In spolvero le ‘stelle’ di Cesena e Forlì

Il Forlì FC annuncia di aver trovato l'accordo con l'attaccante Francesco Manuzzi che sarà un giocatore del Forlì in Serie C nella prossima stagione.

