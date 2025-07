Meloni in Etiopia la premier ad Addis Abeba per vertice Onu su sistemi alimentari

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata domenica pomeriggio in Etiopia per co-presiedere lunedì, assieme al primo ministro etiope, Abiy Ahmed Ali, e alla vicesegretaria generale delle Nazioni Unite, Amina Mohammed, il terzo Vertice Onu sui Sistemi Alimentari che si terrĂ ad Addis Abeba e che riunirĂ capi di Stato e di governo, organismi internazionali, rappresentanti della societĂ civile, settore privato e mondo accademico. Il summit si focalizzerĂ sulla valutazione dei progressi compiuti dall’ultimo vertice sui Sistemi alimentari di Roma, sul rafforzamento degli impegni politici e sull’accelerazione degli investimenti pubblici e privati per garantire sistemi alimentari sostenibili, inclusivi e resilienti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni in Etiopia, la premier ad Addis Abeba per vertice Onu su sistemi alimentari

In questa notizia si parla di: meloni - etiopia - addis - abeba

Meloni-Abiy, come prosegue il partenariato fra Italia ed Etiopia - Febbraio 2023 Roma, aprile 2023 Addis Abeba, gennaio 2024 Roma in occasione della presentazione del Piano Mattei, oggi nuovamente a Roma.

Meloni-Abiy, come prosegue il partenariato fra Italia ed Etiopia - Febbraio 2023 Roma, aprile 2023 Addis Abeba, gennaio 2024 Roma in occasione della presentazione del Piano Mattei, oggi nuovamente a Roma.

Meloni-Abiy, come prosegue il partenariato fra Italia ed Etiopia - Febbraio 2023 Roma, aprile 2023 Addis Abeba, gennaio 2024 Roma in occasione della presentazione del Piano Mattei, oggi nuovamente a Roma.

La premier Meloni in Etiopia per il vertice Onu sui sistemi alimentari e rilancia il Piano Mattei. Tra Addis Abeba e Jimma, sviluppo, sicurezza e geopolitica in una missione strategica — pensando anche alla crisi umanitaria a Gaza. Il punto di @de_f_t Vai su X

Terzo Vertice Onu sui sistemi alimentari, in programma ad Addis Abeba lunedì e martedì, con capi di Stato e di governo, organismi internazionali, rappresentanti della società civile, settore privato e mondo accademico Vai su Facebook

Etiopia, Meloni ad Addis Abeba: l'incontro con i religiosi italiani; Meloni ad Addis Abeba visita i religiosi italiani e bilaterale con premier etiope; La premier Meloni vola in Etiopia per il vertice delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare.

Meloni in Etiopia, la premier ad Addis Abeba per vertice Onu su sistemi alimentari - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata domenica pomeriggio in Etiopia per co- Secondo lapresse.it

Meloni ad Addis Abeba visita i religiosi italiani e poi bilaterale con premier etiope - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all'aeroporto di Addis Abeba per la visita ufficiale di due giorni in Etiopia. Da msn.com