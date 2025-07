La via di Meloni non è però condivisa dalle opposizioni italiane, le stesse che ormai da due giorni spingono per il riconoscimento dello Stato della Palestina anche da parte di Roma. Tra i primi a commentare la decisione del premier di procedere con più cautela rispetto alla Francia, c'è il leader del M5S, Giuseppe Conte. "Diamo atto a Giorgia Meloni di un raro gesto di coerenza", mentre Schlein invoca una posizione simile a quella spagnola e francese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni frena sullo Stato palestinese e indigna le opposizioni: “È sudditanza verso Netanyahu”