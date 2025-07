Meloni arrivata ad Addis Abeba incontra missionari italiani

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, √® arrivata ad Addis Abeba per la visita ufficiale di due giorni in Etiopia, che prevede la partecipazione domani al terzo Vertice Onu sui Sistemi Alimentari (UN Food System Summit Stocktaking Moment +4). Ad accoglierla, il primo ministro etiope Abiy Ahmed e l'ambasciatore d'Italia in Etiopia, Agostino Palese. Come prima tappa della visita, Meloni incontrer√† una rappresentanza di operatori religiosi italiani impegnati in progetti umanitari. L'Etiopia, viene spiegato, ospita infatti una forte comunit√† di missionari cattolici, che da anni operano sul territorio, diventando un punto di riferimento della presenza italiana, grazie alla loro capillare attivit√† di supporto alla popolazione locale anche in zone fragili e remote. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Meloni arrivata ad Addis Abeba, incontra missionari italiani

