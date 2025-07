Meloni ad Addis Abeba per il vertice Onu | focus su Africa e sicurezza alimentare

√ą iniziata oggi la prestigiosa kermesse internazionale dedicata ai Sistemi Alimentari sostenibili, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni protagonista di primo piano. Ad affiancarla nell‚Äôapertura del terzo Vertice ONU (UN Food System Summit Stocktaking Moment +4) saranno il premier etiope Abiy Ahmed Ali e la vicesegretaria generale delle Nazioni Unite Amina Mohammed. Il Summit, che riunisce capi di Stato, autorit√† internazionali, rappresentanti della societ√† civile, del settore privato e del mondo accademico, si propone di tracciare un bilancio dei risultati conseguiti dopo il Vertice di Roma e di stimolare un deciso impegno politico e finanziario verso sistemi alimentari pi√Ļ inclusivi, resilienti e sostenibili. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it ¬© Ilfogliettone.it - Meloni ad Addis Abeba per il vertice Onu: focus su Africa e sicurezza alimentare

