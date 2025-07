Una collisione frontale devastante, lo schianto che spezza quattro vite e ne segna per sempre una quinta. È questo il drammatico bilancio dell’ incidente avvenuto domenica 27 luglio sull’ autostrada A4, nel tratto compreso tra Novara Est e Marcallo Mesero, in direzione Torino. Secondo le prime ricostruzioni, un’ auto ha imboccato contromano l’autostrada per cause ancora da accertare, andando a schiantarsi a forte velocità contro una vettura che sopraggiungeva regolarmente. L’impatto è stato violentissimo: i due veicoli sono andati completamente distrutti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la Polizia stradale di Novara Est, competente su quel tratto, che ha avviato tutti gli accertamenti per chiarire la dinamica esatta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mega incidente sull’A4, chi sono le vittime: morti i designer delle Barbie