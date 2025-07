Mega evoluzione di pokémon TCG | la carta più costosa del gioco

Il mercato delle carte da collezione di Pokémon TCG si arricchisce di una nuova espansione, Mega Evolution, prevista per il lancio globale il 26 settembre. Questa collezione rappresenta un ritorno alle origini del gioco, combinando i set giapponesi Mega Brave e Mega Symphonia. La sua uscita segnerà anche il riavvio della meccanica delle Mega Evoluzioni, elemento centrale in prossimi titoli come Pokémon Legends: Z-A. nuove carte e illustrazioni speciali di Mega Venusaur ex. una carta che spicca per la sua arte vibrante. Nelle anteprime del set sono state svelate alcune carte con artwork in Special Illustration Rare, tra cui figurano Pokémon come Bulbasaur, Ivysaur, Mega Venusaur ex, Mega Lucario ex, Mega Gardevoir ex e Mega Kangaskhan ex. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

