Mediterraneo bollente | arrivano alghe tossiche e specie aliene

L’esodo estivo degli italiani inizia sotto la pioggia e si muove verso mari surriscaldati, invasi di alghe tossiche. Sono 17 milioni, secondo Federalberghi, i connazionali che ad agosto partiranno per . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Mediterraneo bollente: arrivano alghe tossiche e specie aliene

