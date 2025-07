Medicinali contaminati nuova minaccia globale Le Nazioni Unite | Catene di produzione criminali salvaguardare i bambini

Oms e Nazioni Unite hanno lanciato un nuovo urgente appello: attenzione ai medicinali contaminati. In pericolo sarebbero soprattutto i bambini. L’Organizzazione mondiale della sanitĂ (Oms) e l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc) hanno pubblicato un rapporto che svela i dettagli di u na nuova minaccia globale, i medicinali contaminati. – Notizie.com I farmaci avrebbero causato la morte e compromesso la salute di innumerevoli persone, soprattutto bambini, attraverso l’ingestione di medicinali con livelli pericolosamente elevati di sostanze chimiche tossiche. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Medicinali contaminati, nuova minaccia globale. Le Nazioni Unite: “Catene di produzione criminali, salvaguardare i bambini”

