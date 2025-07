Media' si teme per la sicurezza di Maxwellpronti a trasferirla'

Sono in corso i preparativi per trasferire Ghislaine Maxwell dal carcere federale di Tallahassee a causa dei crescenti timori per la sua incolumità. Lo riferiscono fonti informate al Daily Mail. "Tutti coloro che sono coinvolti nel caso stanno ricevendo minacce di morte ", sostengono sottolineando che "Ghislaine non ha mai raccontato questa storia a nessun'amministrazione".

