Oltre 40 persone sono state uccise in un attacco a una chiesa cattolica nell'est della Repubblica Democratica del Congo da parte di ribelli sostenuti dallo Stato Islamico. Lo scrive l'Associated Press online citando i media locali, mentre l'esercito ha confermato almeno 10 vittime e un leader della societĂ civile ha parlato di almeno 21 morti. Si ritiene che l'attacco sia stato compiuto da membri delle Forze Democratiche Alleate (Adf), armati di machete, che hanno fatto irruzione nella chiesa nella cittĂ di Komanda, nella provincia di Ituri, intorno all'una di notte. Diverse case e negozi sono stati incendiati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, oltre 40 morti in un attacco a una chiesa in Congo

