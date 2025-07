Media ' attacchi israeliani a Gaza 19 morti dall' alba'

Fonti mediche di Gaza hanno riferito ad Al Jazeera che almeno 19 palestinesi sono stati uccisi dall'alba di oggi negli attacchi israeliani nella Striscia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, 'attacchi israeliani a Gaza, 19 morti dall'alba'

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Il 14 maggio la difesa civile palestinese ha affermato che almeno 29 persone sono morte negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, dopo che Israele ha annunciato un rafforzamento della sua offensiva.

Israele approva piano per espandere l'offensiva a Gaza | Gli Houthi annunciano nuovi attacchi contro gli scali israeliani: "Cancellate i voli" - Missile Houthi dallo Yemen colpisce l'aeroporto di Tel Aviv. Netanyahu: "Risponderemo, non finisce qui".

Tel Aviv, missile Houthi dallo Yemen colpisce l'aeroporto | Annunciati nuovi attacchi contro gli scali israeliani: "Cancellate i voli" - Netanyahu: "Risponderemo, non finisce qui". L'Idf ammette: "I sistemi di difesa hanno fallito". Il ministro Katz: "Chiunque ci colpirà verrà colpito sette volte tanto"

Gaza. Fonti mediche affermano che il bilancio delle vittime palestinesi degli attacchi israeliani dall'alba di oggi è salito a 62, tra cui almeno 19 uccise mentre attendevano gli aiuti umanitari. Vai su X

Oggi gli attacchi israeliani in tutta Gaza hanno ucciso almeno 98 palestinesi dall'alba, tra cui 38 richiedenti aiuti. fonti mediche ad #AlJazeera. Vai su Facebook

Gaza, Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari. L'esercito: «Falso che lì si muoia di fame». Freedom.

Gaza, attacchi israeliani: 25 morti dall'alba. Starmer: «Gran Bretagna pronta a inviare aiuti per via aerea» - «Quel che dice il presidente francese non ha alcun peso», taglia corto il leader Usa. Riporta ilmattino.it

Media, 'attacchi israeliani a Gaza, 25 morti dall'alba' - Almeno 25 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane a Gaza dall'alba di oggi, tra cui 13 mentre aspettavano gli aiuti umanitari: lo hanno riferito fonti mediche ad Al Jazeera. Si legge su msn.com