Dal 16 al 27 luglio la Germania ospita i Giochi Mondiali Universitari estivi 2025, competizione multisportiva riservata agli atleti di tutto il mondo iscritti ai vari Atenei. Le competizioni si disputano tra la Renania e la capitale tedesca Berlino, con l’Italia che verrà rappresentata da 219 atleti in 15 discipline diverse tra cui nuoto, atletica, ginnastica artistica e pallavolo. Di seguito il medagliere aggiornato delle Universiadi estive 2025. MEDAGLIERE UNIVERSIADI ESTIVE 2025. # Paese O A B T. 1 Giappone 34 21 24 79 2 Cina 30 27 17 74 3 Stati Uniti 28 27 29 84 4 Corea del Sud 21 9 27 57 5 Italia 14 10 19 43 6 Germania 11 12 17 40 7 Sudafrica 6 5 8 19 8 Turchia 6 5 7 18 9 Cina Taipei 5 13 7 25 10 Polonia 5 11 8 24 11 Australia 5 3 4 12 12 Regno Unito 4 8 6 18 13 Uzbekistan 4 4 7 15 14 Ucraina 4 3 5 12 15 Spagna 3 7 6 16 16 Francia 3 5 9 17 17 Svizzera 3 4 3 10 18 Cechia 3 2 6 11 19 Lituania 3 0 4 7 20 India 2 5 5 12 21 Thailandia 2 4 4 10 22 Paesi Bassi 2 4 2 8 23 Brasile 2 3 7 12 24 Azerbaigian 2 2 0 4 25 Canada 2 1 8 11 26 Hong Kong Cina 2 1 4 7 27 Finlandia 2 1 3 6 28 Portogallo 2 1 2 5 29 Moldavia 2 0 0 2 30 Georgia 1 3 1 5 31 Kenya 1 2 2 5 32 Belgio 1 1 2 4 33 Norvegia 1 1 1 3 33 Slovacchia 1 1 1 3 33 Svezia 1 1 1 3 36 Irlanda 1 1 0 2 37 Kazakistan 1 0 10 11 38 Kirghizistan 1 0 1 2 39 Armenia 1 0 0 1 39 Danimarca 1 0 0 1 39 Israele 1 0 0 1 39 Lussemburgo 1 0 0 1 39 Slovenia 1 0 0 1 44 Ungheria 0 10 8 18 45 Croazia 0 2 2 4 46 Tunisia 0 1 2 3 47 Malesia 0 1 1 2 48 Egitto 0 1 0 1 48 Kosovo 0 1 0 1 48 Lettonia 0 1 0 1 48 Isole Vergini Americane 0 1 0 1 52 Romania 0 0 4 4 53 Cipro 0 0 2 2 53 Nuova Zelanda 0 0 2 2 55 Austria 0 0 1 1 55 Colombia 0 0 1 1 55 Messico 0 0 1 1 55 Mongolia 0 0 1 1 # Totale 226 226 292 744. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Medagliere Universiadi estive 2025: l’Italia chiude in top5 davanti alla Germania con 14 ori! Francia dispersa

