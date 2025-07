Medagliere EYOF 2025 | l’Italia chiude al primo posto del medagliere davanti alla Francia!

L’ Italia ha chiuso gli EYOF (il Festival Olimpico della Gioventù Europea) 2025 di Skopje, in Macedonia del Nord, con 50 medaglie, suddivise in 19 ori, 19 argenti e 12 bronzi: gli azzurrini vincono il medagliere per la terza edizione consecutiva dopo Banska Bystrica 2022 e Maribor 2023. La prossima edizione è in programma a Lignano Sabbiadoro dal 24 luglio al 1° agosto 2027. MEDAGLIERE EYOF SKOPJE 2025. # Paese O A B T. 1 Italia 19 19 12 50 2 Francia 15 18 5 38 3 Spagna 10 11 12 33 4 Turchia 10 7 9 26 5 Gran Bretagna 10 7 5 22 6 Polonia 10 6 11 27 7 Ungheria 10 5 11 26 8 Germania 7 4 12 23 9 Serbia 6 2 6 14 10 Svizzera 5 11 6 22 11 Ucraina 5 8 10 23 12 C. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Medagliere EYOF 2025: l’Italia chiude al primo posto del medagliere davanti alla Francia!

In questa notizia si parla di: medagliere - eyof - italia - chiude

EYOF 2025 a Skopje, Italia Team in testa al medagliere - Al termine della quarta giornata del Festival Olimpico della Gioventù Europea di Skopje, con nove medaglie conquistate, Italia Team si trova in testa al medagliere.

Italia Prima Nel Medagliere Del Nuoto All’EYOF Con 37 Medaglie Totali Vai su X

Doppietta ad Osijek e oro nel decathlon, Italia Team a quota 50 Il Festival Olimpico della Gioventù Europea si chiude con la doppietta alla sbarra firmata da Pietro Mazzola e Ivan Rigon e l'oro nel decathlon di Matteo Sorci. Con questi risultati l'Italia Team Vai su Facebook

EYOF 2025 a Skopje: tutti i risultati e le medaglie dell’Italia; Italia Prima Nel Medagliere All’EYOF Con 42Medaglie Totali; L’Italia chiude con il record: 50 podi e trionfo nel medagliere. Appuntamento tra due anni a Lignano Sabbiadoro.

Conclusi gli EYOF 2025. Giorno 5. Biagi, Soriani e le 4x100 miste d'argento. Barozzi e Bandiera bronzo. Italia prima del medagliere. - Gli azzurri Alessandra Mao, Francesco Cecconi e Daniele Fiorelli sono gli atleti più vincenti in vasca a Skopje. Scrive nuoto.com

EYOF: l’Italia chiude al secondo posto - Secondo posto al Festival Olimpico della Gioventù Europea (European Youth Olympic Festival, EYOF) di Skopje (Macedonia) per la nazionale under 18 femminile di coach Roberta Maioli. Come scrive tuttosport.com