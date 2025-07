Mbappé cambia maglia | chi sono stati gli ultimi 5 numeri 10 nel Real Madrid

L’attaccante francese ha scelto di cambiare maglia: scopri chi sono stati gli ultimi 5 numeri 10 nella storia del club piĂą titolato al mondo (Ansa) – Calciomercato.it Arrivato nella capitale spagnola da un solo anno, ma giĂ trattato come un re. Kylian MbappĂ© è stato cercato a lungo dal Real Madrid, ma solamente la scorsa estate è approdato ufficialmente nel club. La sua prima annata con i Blancos ha regalato poche soddisfazioni: niente Champions, niente Liga e persino niente Copa del Rey o Mondiale per Club. Da numero 9 ha vinto la Scarpa d’Oro per i gol segnati e si è dovuto “accontentare” di un paio di trofei, tra cui la Supercoppa Europea. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - MbappĂ© cambia maglia: chi sono stati gli ultimi 5 numeri 10 nel Real Madrid

Nuova maglia Juve, anche quattro indizi di mercato dalla presentazione del nuovo home kit: non sono sfuggiti ai tifosi bianconeri! - di Redazione JuventusNews24 Nuova maglia Juve, anche quattro indizi di mercato dalla presentazione del nuovo home kit: non sono sfuggiti ai tifosi bianconeri! Tutti i dettagli.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: attacchi in gruppo, ma sono tutti insieme con la Maglia Rosa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 14.58 Bilbao, Quintana e Poels si stanno avvicinando a Fortunato.

Giro d'Italia 2025, la gioia di Carapaz: "Sono emozionato. La maglia rosa? Ci proverò" - Castelnovo Ne' Monti, 21 maggio 2025 - Richard Carapaz e il Giro d'Italia, una storia davvero senza fine, come da claim della Corsa Rosa: l'ecuadoriano, già vincitore di altre 3 frazioni e soprattutto dell' edizione 2019, si prende la tappa 11 con un perentorio scatto sull'ultima salita e rimonta 3 posizioni in una classifica generale ancora guidata da Isaac Del Toro, che a sua volta si aggiudica lo sprint del gruppo e incamera 6" di abbuono ai danni degli altri rivali.

Yuasa Battery, assegnati i numeri di maglia; Yuasa Battery, fuori i numeri di maglia ufficiali!; Modric ha scelto il numero di maglia al Milan: ufficiale, avrĂ il 14 lasciato libero da Reijnders.

Yuasa Battery, assegnati i numeri di maglia - Stankovic si prende l’immancabile 7, Falaschi sceglie il 5 per il papà, conferme per Cubito (3), Vecchi (4), Fedrizzi (13) e Marchiani (15) ... msn.com scrive

Gli atleti della Yuasa Battery hanno scelto i loro numeri di maglia - Gli atleti della Yuasa Battery hanno scelto i loro numeri... Lo riporta corrierenews.it