È finito al Tar Toscana il contenzioso legato all’installazione di una maxi antenna 5G Tim vicino al borgo storico di Filetto. A protestare per i possibili effetti nocivi causati dall’esposizione alle onde elettromagnetiche sono gli abitanti della frazione villafranchese, che hanno creato un comitato contro il progetto di un’azienda milanese operante per conto dei gestori della telefonia mobile. La protesta è scattata subito anche per le conseguenze sul turismo, compreso il deprezzamento degli immobili e dei terreni che la presenza della torre telefonica può comportare. Il comitato ha dato incarico a un avvocato per il ricorso al Tar contro l’antenna a cui si è aggiunto anche il Comune di Villafranca, che fin dall’inizio aveva espresso un parere negativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi antenna Tim Scatta il ricorso al Tar