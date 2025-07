Matlock recensione | Kathy Bates risplende a quasi 80 anni in una serie legal che non ti aspetti

La serie reimmagina il cult omonimo con Andy Griffith ma ribalta le carte in tavola: un'autentica sorpresa, giĂ in nomination agli Emmy. In streaming su Paramount+. Reboot, remake e sequel dominano la tv e il cinema, facendo storcere il naso ai fan duri e puri. Per fortuna ci sono sempre le eccezioni che danno un senso a queste operazioni. Una di queste è sicuramente Matlock: la nuova serie, dal 27 luglio su Paramount+, ha prima di tutto il merito di riportare in tv Kathy Bates. Una delle attrici piĂą poliedriche e talentuose della sua generazione; da sempre forse troppo poco celebrata, con un Emmy e un Oscar alle spalle, tuttavia potrebbe bissare il premio televisivo per eccellenza, vista la sua bravura nella serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Matlock, recensione: Kathy Bates risplende (a quasi 80 anni) in una serie legal che non ti aspetti

