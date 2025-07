Matera Capitale mediterranea della cultura e del dialogo la fabbrica-giardino per le imprese

Una «piattaforma logistica dove fare atterrare imprese culturali e creative del Made in Italy». È una delle ultime autorizzazioni concesse per investimenti nella Zes unica Sud. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Matera Capitale mediterranea della cultura e del dialogo, la fabbrica-giardino per le imprese

Matera diventa capitale Mediterranea - Il Sole 24 ORE - Da Capitale Europea della Cultura 2019 a Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, ... Lo riporta ilsole24ore.com

Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, selezionato il progetto per l’identità visiva - Il progetto è stato selezionato fra le 5 proposte che, fra le 80 arrivate, hanno avuto accesso alla fase 2 della selezione ... Da trmtv.it