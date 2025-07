Un nuovo millesimo per il DosaggioZero Riserva di Maso Martis, azienda vitivinicola a conduzione familiare sulla collina est di Trento, a Martignano, ai piedi del Monte Calisio. Si tratta di un Metodo Classico notevolmente fine, uno dei primi pas dosĂ© prodotti in Trentino (è stato rilasciato prima volta nell’annata 2009). Un blend di Chardonnay e di Pinot Nero, vinificati separatamente il primo in barrique di rovere francese e il secondo in acciaio inox e poi assemblati dopo 8 mesi e poi “abbandonati” a una sosta sui lieviti di almeno 36 mesi. Quindi il “tiraggio” senza l’aggiunta di un dosaggio zuccherino che ne modifichi il profilo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maso Martis, Metodo Classico di famiglia