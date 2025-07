Il mondo Marvel si arricchisce di un nuovo capitolo che combina elementi fantastici e horror, portando in scena personaggi iconici come la Scarlet Witch in una veste inedita. La recente uscita di una miniserie limitata dal titolo Strange Tales anticipa un’avventura ambientata nella notte di Halloween, con protagonisti non solo gli eroi più potenti ma anche atmosfere inquietanti e sovrannaturali. Questo articolo esplorerà i dettagli della nuova produzione Marvel, le sue caratteristiche principali e il suo impatto sul futuro delle storie legate agli Avengers e al genere horror. la nuova miniserie a tema halloween: strange tales. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Marvel potenzia il suo vendicatore più forte con un buff inaspettato di D&D