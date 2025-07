Martinenghi e il giallo della squalifica | cosa è successo ai Mondiali di nuoto

Qualificazione col brivido per Nicol√≤ Martinenghi alla finale dei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto di Singapore. Il campione olimpico della distanza, oro a Parigi 2024, centra il secondo tempo nella sua semifinale (58"62), ma viene inizialmente squalificato dalla giuria per un movimento irregolare con le spalle al blocco di partenza nella frazione vinta dal cinese Qin Haiyang. In seguito, dopo la revisione dei filmati della gara, Martinenghi √® stato riammesso alla finale e dunque domani sar√† regolarmente in vasca per tentare l'assalto all'oro iridato da campione olimpico. Ma cosa era successo quindi? A bordo piscina la spiegazione: in sala Var, il direttore di competizione ha ammesso che il colpo di delfino in realt√† non c‚Äôera stato e che comunque l'eventuale infrazione non riguardava la corsia del campione lombardo, ma un'altra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Martinenghi e il giallo della squalifica: cosa √® successo ai Mondiali di nuoto

In questa notizia si parla di: martinenghi - mondiali - nuoto - giallo

