Martina Ceretti Instagram | chiuso l’account?

Negli ultimi giorni il nome di Martina Ceretti, modella 23enne salita alla ribalta per la presunta relazione con Raoul Bova, è stato al centro del ciclone mediatico. Ma mentre i social si scatenano attorno agli audio diffusi da Falsissimo – il podcast di Fabrizio Corona – un dettaglio ha attirato l’attenzione degli utenti più attenti: il profilo Instagram di Martina non è più accessibile. Martina Ceretti Instagram, profilo sparito: cancellato o disattivato?. Cercando il nome della modella su Instagram, l’account che fino a poco tempo fa mostrava scatti patinati, collaborazioni e momenti di vita quotidiana risulta ora inesistente o disattivato. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com

In questa notizia si parla di: martina - ceretti - instagram - chiuso

“Raoul Bova ha tradito la moglie Rocio Munoz Morales con Martina Ceretti”, le chat e gli audio mostrati da Corona - Fabrizio Corona parla del presunto tradimento di Raoul Bova nei confronti della moglie Rocio Munoz Morales.

Chi è Martina Ceretti, la presunta amante di Raoul Bova per cui avrebbe tradito la moglie Rocio Munoz Morales - Martina Ceretti è la presunta amante di Raoul Bova, per la quale l'attore avrebbe tradito la moglie Rocio Munoz Morales secondo Fabrizio Corona.

Martina Ceretti replica a Corona: i retroscena sul gossip con Raoul Bova - Dopo la segnalazione di Fabrizio Corona sul gossip tra Raoul Bova e Martina Ceretti l’influencer replica duramente.

Martina Ceretti, chi è la presunta fiamma di Raoul Bova: età , lavoro, profilo Instagram, ex fidanzati Vai su Facebook

Martina Ceretti, chi è: età , lavoro, profilo Instagram, ex fidanzati. Tutto sulla presunta fiamma di Raoul Bov; Martina Ceretti, chi è: età , lavoro, profilo Instagram, ex fidanzati. Tutto sulla presunta fiamma di Raoul Bova; Martina Ceretti, chi è la presunta fiamma di Raoul Bova: : età , lavoro, profilo Instagram, ex fidanzati.

Martina Ceretti, chi è la presunta fiamma di Raoul Bova: età, lavoro, profilo Instagram, ex fidanzati - Classe 2001, romana di nascita e milanese d’adozione, Martina Ceretti sta facendo parlare di sé per il caso Raoul Bova- Lo riporta ilgazzettino.it

Martina Ceretti, chi è la (presunta) nuova fiamma di Raoul Bova: la laurea, il lavoro e gli ex fidanzati famosi - Martina Ceretti, classe 2001, romana di nascita e milanese d’adozione, sta facendo parlare di sé per il caso Raoul Bova- Da msn.com