Market della droga in casa a Bologna | coppia in arresto

Bologna, 27 luglio 2025 – Entrambi dediti allo spaccio e già noti alle forze dell’ordine, in quella casa continuavano a portare avanti un market della droga. La Squadra Mobile sabato ha arrestato una coppia di origine marocchina, un uomo di 31 anni e una donna di 25 residenti in via Massarenti – con diversi precedenti alle spalle – dopo averli trovati in possesso di circa 35 grammi di cocaina. L’uomo è stato notato dagli agenti in circostanze sospette mentre spacciava nella zona di via del Parco a bordo della propria auto: all’interno della macchina, una piccola confezione in latta con dentro sei dosi già confezionate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Market della droga in casa a Bologna: coppia in arresto

Venti chili di droga sul tetto, smantellato market dello spaccio fra Crema e Treviglio: pusher arrestato - Crema (Cremona) – Aveva cercato di nascondere parte dei quasi venti chili di cocaina, hashish e marijuana che aveva in casa mettendoli sul tetto all'interno di una borsa ma gli agenti della Polizia del commissariato di Crema e di Treviglio hanno scoperto i l "supermercato" della droga che un ventitreenne aveva allestito nella sua abitazione di un paese in provincia di Bergamo, nella zona di Treviglio.

Sondrio, il market della droga era tutto in famiglia: coca alla tachiprina e i soldi messi in bottiglia - Sondrio, 15 luglio 2025 – Un'indagine che ha preso avvio nell'agosto dello scorso anno a seguito di diverse segnalazioni di privati cittadini, chiamata Trinità  perché osservazioni, pedinamenti e intercettazioni hanno permesso di individuare un nucleo familiare composto da tre persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo e nelle zone limitrofe.

Il market della droga a cielo aperto in via Imbriani: il video dello spaccio in pieno giorno - Lo spaccio in via Imbriani. Alla luce del sole, davanti ai passanti che camminano per andare a far la spesa o ai ragazzi che se ne vanno a scuola.

Bologna, lo seguono dopo che prende una pizza: in casa aveva 14 kg di droga tra freezer e frigo - Arrestato un 52enne albanese a Bologna: sequestrati oltre 14 kg di droga in un appartamento della Bolognina durante un'operazione della Squadra Mobile.

Conserva 15 kg di droga nel frigorifero. Arrestato in Bolognina - Il pedinamento della Polizia porta alla scoperta di un deposito di hashish e marijuana