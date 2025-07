Mario Casillo PD | ‘Non si può morire di lavoro’

Mario Casillo (PD): “Una tragedia inaccettabile. Serve una svolta concreta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.”. “La morte di tre operai nel cantiere di via Domenico Fontana a Napoli è una tragedia che colpisce nel profondo e ci interroga come istituzioni e come comunità. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alle famiglie delle vittime, che oggi piangono una perdita inaccettabile. Non si può morire di lavoro. Ogni vita persa in un cantiere è una sconfitta per tutti: per le istituzioni, per il sistema produttivo, per la politica. È evidente che sulla sicurezza nei luoghi di lavoro serve uno scatto in avanti deciso, concreto e immediato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it