Mariah Carey parla del nuovo singolo Sugar Sweet su Apple Music

Mariah Carey è ospite di New Music Daily Radio su Apple Music 1 per celebrare l'uscita del suo nuovo singolo Sugar Sweet, tratto dal prossimo album in studio Here For It All. Durante l'intervista, Mariah parla anche delle collaborazioni con Kehlani e Shenseea, presenti nel nuovo brano, e della sua fanbase, i Lambs. Eddie Francis: Cosa ti fa dire, "darò al pubblico una hit" e "metterò Kehlani e Shenseea nel brano"? Mariah Carey: L'ho sempre immaginata così. È una di quelle volte in cui ascolti il brano che hai appena realizzato e pensi, "oh, qui ci vorrebbe questo tipo di featuring, oppure quest'altro.

