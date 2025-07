Maria Soave con Tiberio Timperi a Unomattina News

Da settembre, il risveglio degli italiani su Rai 1 sarĂ nel segno di Unomattina News. Il nuovo appuntamento informativo, nato dalla collaborazione tra Intrattenimento Day Time e TG1, è stato affidato a Tiberio Timperi che non sarĂ solo. A guidare il racconto dell’attualitĂ insieme a lui, a partire da lunedì 8 settembre alle 6.30, ci sarĂ Maria Soave, come riporta Il Messaggero. In arrivo dal TG1, la giornalista non è nuova a questa fascia oraria. Infatti, da settembre 2023 la Soave conduce TG1 Mattina (e questa estate anche la versione estiva), la rubrica del telegiornale che Unomattina News, di fatto, sostituirĂ . 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Maria Soave con Tiberio Timperi a Unomattina News

